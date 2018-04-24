Samsun'dan Kısa Kısa

Kavak'ta okul müdürleri istişare toplantısı düzenlendi.

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Şube Müdürü Kadri Bektaş ve okul müdürleri istişare toplantısında bir araya geldi.

Büyük, toplantıda yaptığı konuşmada, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmaları bakımından daha fazla katkı sağlanılmasını istedi.

Okullarda yapılacak projelere ilişkin tüm paydaşların dikkate alınması gerektiğini belirten Büyük, "2017-2018 eğitim öğretim yılı sonuna yaklaşıyoruz. Bazı okullarımız tarafından yıl sonu sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ilişkin projeler hazırlanıyor. Elbette bu tür etkinlikler güzel ama bunlar hazırlanırken okuldaki paydaşların da dikkate alınmasında fayda var." dedi.

Büyük, bazen programların aynı gün ve saate geldiğine işaret ederek, bu nedenle okul müdürlüklerinin düzenleyeceği etkinliğin gün ve saatini diğer okullarla görüştükten sonra belirlenmesinin önem taşıdığını kaydetti.

ÇKS başvurunda zaman uyarısı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, 2018 Çitçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt süresine ilişkin uyarıda bulundu.

Aslankaya, yaptığı açıklamada, ÇKS başvurularının 1 Ekim 2017'de başladığını, 30 Haziran'da sona ereceğini hatırlatarak, ÇKS başvurusunu yapmayan üreticilerin yıl içerisinde mazot, kimyevi gübre, yem bitkileri, fark ödemesi gibi tarımsal faaliyetlere ilişkin desteklemelerden yararlanmalarının mümkün olamayacağını kaydetti.

ÇKS başvurularında üreticilerin ziraat odalarından çiftçi belgesi alma zorunluluğu bulunduğunu dile getiren Aslankaya, "Çiftçilerimizin yeni sezona ait arazi bilgileri, üretim beyanları ve tarımsal varlıkları gibi bilgilerinin güncellemesi önem taşımaktadır." dedi.

Bafra Belediyesinden hırsızlık

Samsun'da Bafra Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden malzeme çalındığı bildirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün deposuna giren hırsızlarca iki motorlu hızar, hilti, büyük matkap ile 30 litre benzinin çalındığı belirtilerek, emniyete şikayetçi olundu.

Bafra Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.