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Samsun'da yedinci kattan düşen kişi öldü

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Samsun'da yedinci kattan düşen kişi öldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde yedinci kattan düşen kişi hayatını kaybetti.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde yedinci kattan düşen kişi hayatını kaybetti.

Fevzi Çakmak Mahallesi İbnisina Caddesi'nde bir sitenin 7. katında yaşayan Mehmet K. (67), evinin penceresinden beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet K'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, intihar şüphesi üzerinde de duruyor.

Samsun'da yedinci kattan düşen kişi öldü

Samsun'da yedinci kattan düşen kişi öldü

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri
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