Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Samsun-Ordu karayolu Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu istikametine seyir haline olan A.K.'nin(55) kullandığı 61 KB 574 plakalı hafif ticari araç kaza yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan A.K, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadan sonra bir süre aksayan trafik, aracın kaldırılması ile yeniden normale döndü.

Polisin kaza ile ilgili araştırması sürüyor. - SAMSUN

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