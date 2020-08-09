Samsun'da şehit polis memuru için tören (3) ŞÜPHELİ SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTISamsun'da uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve yaşanan kovalamaca sırasında meydana gelen kazada motosikletli yunus polisi Adem Keskin'in kaza yaparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli otomobil sürücüsü Alperen...

ŞÜPHELİ SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Samsun'da uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve yaşanan kovalamaca sırasında meydana gelen kazada motosikletli yunus polisi Adem Keskin'in kaza yaparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli otomobil sürücüsü Alperen Oruç, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı. Sürücü Alperen Oruç'un, kaza günü alkollü olduğu ve daha önce de alkollü olarak araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu da ortaya çıktı.

Kaynak: DHA