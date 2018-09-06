Samsun'da Kaçak İçki Operasyonu
Samsun'da sahte bandrollü 128 şişe içki ele geçirildi.
Samsun'da sahte bandrollü 128 şişe içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun-Ankara karayolu Toybelen mevkisinde çalışma yürüttü.
Şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, sahte bandrollü 128 şişe viski ele geçirildi.
Araçta bulunan şüpheliler Ümit Y. ve Mesut Y. gözaltına alındıktan sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine teslim edildi.
Ümit Y, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.
Adliyeye sevk edilen Mesut Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.