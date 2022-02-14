Samsun'da direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Haberler
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Samsun'da direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

AA, Yaşar Karaman - Güncel
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Samsun'da direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın direğe çarpması sonucu sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın direğe çarpması sonucu sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı.

Bünyamin Aydoğdu'nun (22) kullandığı 55 RN 528 plakalı hafif ticari araç, Çarşamba Sanayi Sitesi kavşağında kontrolden çıkarak refüjde bulunan direğe çarptı.

Kazada yaralanan Aydoğdu ile yanındaki Ali Timur (18) sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydoğdu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtartılamadı. Timur'un tedavisi ise sürüyor.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba, Samsun, Ölü, Güncel, Haberler

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