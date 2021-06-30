Şampiyon kick bokscular Şırnak yolcusu
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Şampiyon kick bokscular Şırnak yolcusu

Şampiyon kick bokscular Şırnak yolcusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Pamukkale Belediyspor'lu kick boksta şampiyon sporcular Şırnak'ta yapılacak olan Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'nda boy gösterecek.

Pamukkale Belediyspor'lu kick boksta şampiyon sporcular Şırnak'ta yapılacak olan Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'nda boy gösterecek.

Pamukkale Belediyesporlu Kick Bokscular, geçtiğimiz haftalarda elde ettikleri başarılara yenilerini eklemeye hazır. Nisan ayında Antalya'da yapılan 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda Ahmet Burak Canbeldek Avrupa Kupası şampiyonluğunu elde ederken, Emre Özeren ve Nazife Güçlü de kategorilerinde üçüncülüğü kazanmışlardı. Pamukkale Belediyesporlu kick bokscular bu kez de 1-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında Şırnak'ta yapılacak olan Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'nda boy gösterecek. Mavi-beyazlı kulübün sporcularından Ahmet Burak Canbeldek Gençler Kick Light 79 kilogramda mücadele ederken, burada dereceye girmesi halinde bu yılın Kasım ayında Karadağ'da yapılacak Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na katılma hakkını elde edecek. Low Kick 67 kilogramda yarışacak Emre Özeren'de dereceye girmek için mücadele edecek. Çalışmalarını antrenör Zekai Doruk gözetiminde yapan sporcular, Denizli'ye mutlu haberlerle dönmek istiyor.

Sporcuların yoğun tempoda çalıştıklarını ifade eden Pamukkale Belediyespor Kick Boks Antrenörü Zekai Doruk, "Şırnak'taki mücadeleler bizim için önemli. Hem Ahmet Burak Canbeldek hem de Emre Özeren dereceye girmek için mücadele edecek. Buradan alınacak olan dereceler sporcularımızı daha da ileriye taşıyacak. Ben sporcularımıza güveniyorum" dedi.

"Sporcularımıza güveniyorum"

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise Pamukkale'nin adının sporla da anılmaya başlamasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Tekerlekli sandalye basketbol takımımız 2. Lig'e yükseldi. Tekwando, masa tenisi ve halter branşlarından da güzel haberler alıyoruz. Kick Boks branşında da sporcularımız geçtiğimiz aylarda Bursa'dan derecelerle dönmüşlerdi. Yine şampiyon 2 sporcumuz Şırnak'ta başarılı olmak için çalışacaklar. Ben kendilerine güveniyorum. Yine hem Pamukkale'mizin hem de Denizli'mizin adını başarıyla duyuracaklardır. Kendilerine başarılar diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Şampiyon kick bokscular Şırnak yolcusu
Şampiyon kick bokscular Şırnak yolcusu
Şampiyon kick bokscular Şırnak yolcusu
Şampiyon kick bokscular Şırnak yolcusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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