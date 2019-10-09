Samandağ-Arsuz kıyı bandı yol yapım çalışmaları uzayacak

09.10.2019 12:52

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Samandağ ve Arsuz ilçeleri arasında yapımına başlanan ve 29 Ekim'de tamamlanması planlanan 26 kilometrelik Çevlik-Arsuz kıyı bandı yolunun bitirilmesi gereken tarihten daha geç biteceğini söyledi.

Doğan, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 4. dönem değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada 26 kilometrelik Çevlik-Arsuz yolunun 22 kilometresinin bitirildiğini belirtti.

Yol yapım işini üstelenen firmanın yolun kalan kısmının en zor bölümü olduğunu kendilerine aktardıklarını belirten Doğan, bu nedenden dolayı firmanın kendilerinden yol yapım süresinin uzatılması yönünde talepte bulunduğunu kaydetti.

Şu an için firmaya herhangi bir ek süre vermediklerinin altını çizen Doğan, şunları kaydetti:

" Bu zorluğu kaç günde aşabilecekleri konusunda firma çalışıyor. Firmaya verilen süre henüz bitmiş değil, 29 Ekim itibarıyla da süresi tamamlanacak. Netic itibarıyla biz firmaya 6 ay bir süre vermiştik. Bu 6 aylık süre içerisinde 26 kilometrelik yolu yaparak bize teslim edecekti.Bunun içerisinde 52 kilometrelik bisiklet yolu da var. Dolayısıyla bu 3 kilometrelik yolla ilgili hususu arkadaşlarımız görüşüyorlar. Buradan gözüküyor ki bir gecikme olacak. Bu gecikmeyi sorduğumuzda 1-2 aylık bir süre içerisinde bu kısmı da açıp, yolun tamamını bize teslim edeceğini ifade etti. Bizim görevlilerimizde gidip yola bakacaklar ve ona göre de karar vermiş olacağız. 4 yıllık bir işi bu kadar süre içerisinde ihale ederek bu noktaya getirmiş olmak büyük bir başarı. Bu yolun içerisinde büyük 65 menfez ve 2 köprü var ve bunların tamamı da bitti. Bu gecikme olmasaydı iyiydi ama 1-2 aylık bir gecikme, böyle büyük bir işte değildir. Firma gereği neyse yapacaktır."

İl genelinde yapılan yapılan projelerden de bahseden Vali Doğan, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde 260 adet proje üzerinde çalışıldığını belirtti.

Doğan, projelerin 167'sinin genel ve özel bütçeli kuruluşlarca, 93'nün ise belediyelerin imkanlarınca gerçekleştirildiğini kaydetti.

Projelerin toplam bedelinin 5 milyar 120 milyon lira olduğunu aktaran Vali Doğan, projelerin 2019 yılı ödeneklerinin 1 milyar 302 lira ve eylül sonu itibarıyla 650 milyon lira harcama yapılarak yüzde 50 nakdi gerçekleşme sağlandığını söyledi.

Kaynak: AA