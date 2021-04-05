SAKARYA SİVİL HAVACILIK ESKİ GENEL MÜDÜRÜ ARIDURU'NUN ACI GÜNÜ

SİVİL Havacılık eski Genel Müdürü Ali Arıduru'nun kanser nedeniyle tedavi gören eşi hayatını kaybederken, cenaze namazına AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı.

SİVİL Havacılık eski Genel Müdürü Ali Arıduru'nun kanser nedeniyle tedavi gören eşi hayatını kaybederken, cenaze namazına AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı.

Sivil Havacılık eski Genel Müdürü Ali Arıduru'nun bir süredir kanser tedavisi gören eşi Nevin Arıduru, hayatını kaybetti. Sakarya'nın Adapazarı İlçesinde bulunan Yorgalar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanı Ahmet Arslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Selim Dursun ve Ömer Fatih Sayan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Arıduru ailesinin yakınları katıldı. Nevin Arıduru'nun cenaze namazının ardından Erenler aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı