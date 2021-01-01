Sakarya'da yılbaşı denetimleri
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Sakarya'da yılbaşı denetimleri

01.01.2021 04:43 | Son Güncelleme: 01.01.2021 04:48

Emniyet birimlerinin denetimlerde bulunması Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik güçleri kontrol noktalarında denetimlerini sürdürdü.

Emniyet birimlerinin denetimlerde bulunması Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik güçleri kontrol noktalarında denetimlerini sürdürdü.

Sakarya'da yılbaşı denetimleri
Sakarya'da yılbaşı denetimleri
Sakarya'da yılbaşı denetimleri
Sakarya'da yılbaşı denetimleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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