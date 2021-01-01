Sakarya'da yılbaşı denetimleri
01.01.2021 04:43 | Son Güncelleme: 01.01.2021 04:48
Emniyet birimlerinin denetimlerde bulunması Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik güçleri kontrol noktalarında denetimlerini sürdürdü.
Emniyet birimlerinin denetimlerde bulunması Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik güçleri kontrol noktalarında denetimlerini sürdürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu