Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı
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Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı

Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada alev alan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada alev alan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-020 Adapazarı Kaynarca duble yolu Müezzinler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaynarca istikametinden Adapazarı istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 AAE 513 plakalı Renault marka otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan E.T. yönetimindeki 54 SF 921 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza esnasında bariyerlere çarpan Renault marka otomobil, alev aldı. Alev alan otomobil çevredekilerin yardımıyla söndürülürken kazada aynı araç içerisinde bulunan F.O. ve E.E. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı
Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı
Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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