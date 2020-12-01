"Savannah" cinsi Afrika yaban kedisi ele geçirildi
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"Savannah" cinsi Afrika yaban kedisi ele geçirildi

01.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:20

Sakarya'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen "Savannah" cinsi Afrika yaban kedisi, koruma altına alındı.

Sakarya'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen "Savannah" cinsi Afrika yaban kedisi, koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi'nde T.T'nin ikametinde arama yaptı.

Arama sonucu evde "Savannah" cinsi Afrika yaban kedisi bulundu.

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Veteriner hekim tarafından iğneyle uyutulan yaban kedisi, kafese konularak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki doğal yaşam parkı Ormanya görevlilerince Darıca'daki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'na götürüldü.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli T.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'Savannah' cinsi Afrika yaban kedisi ele geçirildi
'Savannah' cinsi Afrika yaban kedisi ele geçirildi
'Savannah' cinsi Afrika yaban kedisi ele geçirildi
'Savannah' cinsi Afrika yaban kedisi ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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