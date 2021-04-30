Said Hatipoğlu kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Said Hatipoğlu kaç yaşında, biyografisi nedir?
Nihat Hatipoğlu'nun oğlu olarak tanıdığımız Said Hatipoğlu bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Yüreğe dokunan hikayelerle canlı yayında olacak olan Said Hatipoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Said Hatipoğlu kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Said Hatipoğlu kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Nihat Hatipoğlu'nun oğlu olarak tanıdığımız Said Hatipoğlu bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Yüreğe dokunan hikayelerle canlı yayında olacak olan Said Hatipoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Said Hatipoğlu kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Said Hatipoğlu kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
SAİD HATİPOĞLU KİMDİR?
Said Hatipoğlu 1990 yılında Ankara'da doğmuştur. Said Hatipoğlu, Hatip olan Nihat Hatipoğlu'nun oğludur.
Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim fakültesinde tamamlamıştır.
Hatipoğlu çeşitli programlara çıkıp orada bilgilerini paylaşan ve sohbetler eden babası gibi hatip olma yolunda ilerleyen biridir.
Birçok alanda eserler vermiştir. Bunlar;
- -Edebi,
- -Tasavvufi,
- -Mezhepler,
- -Tarikatlar
- -İslam alanında eserlerdir.
SAİD HATİPOĞLU KAÇ YAŞINDA?
Said Hatipoğlu, 1990 doğumlu olup 31 yaşındadır.