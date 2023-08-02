Türkiye genelinde 21 STK ile birlikte iş bırakma eylemi yapıldı

Türkiye genelinde 21 STK ile birlikte iş bırakma eylemi yaptılar

KOCAELİ - HEKİMSEN, Türkiye genelinde 21 STK ile birlikte 2 günlük iş bırakma eylemi yaptı.

HEKİMSEN, 21 sivil toplum kuruluşuyla beraber 1-2 Ağustos tarihlerinde eylem gerçekleştirdi. Eylem çerçevesinde Türkiye genelinde birçok poliklinikte 2 günlüğüne iş bırakıldı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünde eyleme yönelik açıklamalar yapıldı.

Kocaeli Üniversitesi Dahili Bilimler Asistan Hekim Temsilcisi Dr. Murat Aydoğmuş, "Biz Aralık 2022 sayım ve atamalarına göre 1 milyon 358 bin 558 sağlık çalışanı bugün yine yeni, yeniden haklarımızı aramak, şiddet eylemlerinden kaçınmak; kendimizin, ailemizin, hastalarımızın ve hatta kamu malının sağlığı için 1-2 Ağustos salı ve çarşamba günleri yeniden eylemdeyiz. Sağlıkta hizmet sektöründeki pek çok dalıyla, yetişmiş kalifiye çalışanlarıyla tüm Türk sağlık çalışanları sadece ülkenin değil, bölgesinin, Avrupa'nın ve tüm dünyanın göz bebeği konumundadır. Öncelikle bütün Türk hekimleri her ferdi ile bu ülkenin en zeki, en çalışkan ve sosyal olarak bu halka ve bu halkın müreffeh bir toplum olmaktaki muazzam ülküsüne en bağlı meslek grubudur. Nihayetinde bu hekimlerin her biri Türk milletinin bağrından yetişmiş, eşsiz bir geleneğin birer ürünüdürler" dedi.

"Tüm halkımızı yanımızda olmaya davet ediyoruz"

Daha sonra ise HEKİMSEN Derince ADSM Temsilcisi Dt. Elif Genç, bir konuşma yaptı, "Öncelikle hemen ifade etmek isteriz ki, HEKİMSEN Sendikası sadece özlük haklarındaki adaletsizlikleri değil, sağlık sistemimizdeki tüm yanlış ve hataları düzeltmek için kurulmuş bu ülkenin hekimlerinin kurduğu naçizane bir sendikadır. Sendikamızın kuruluş maksadı; malpraktis, sağlıkta şiddet, özlük hakları, eksik ya da yanlış mevzuat hatalarını düzeltmek ve ideal bir sağlık sistemini oluşturmaktır. 21 STK, ayrı yönlerimizi bir kenara bırakarak, SABİM ismini verdiğimiz platform çatısı altında bir araya geldik" diye konuştu.

Şiddete uğradıklarını, doktorların hayatlarını kaybettiğini anlatan Genç, "Tırnak makasıyla bile alışveriş merkezlerine girilemeyen bir zamanda; silahlı, bıçaklı şahıslar polikliniğe, acil servislere kadar ellerini kollarını sallaya sallaya girebiliyor. Bizler şiddetin gölgesinde sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sadece kendileri için değil vatandaşlar için de mücadele ettiklerini söyleyen Genç, "Nitelikli sağlık hizmeti için verilecek bu mücadelede sadece kendimiz için değil, hastalarımız için de mücadele ettiğimizin bilinciyle, tüm halkımızı yanımızda olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(MEC-RFK-BA-Y)