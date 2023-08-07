Soluk Borusuna Ekmek Kaçan Çocuk Yaşamını Yitirdi
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Aydın'ın Söke ilçesinde soluk borusuna ekmek kaçması sonucu hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti. İlk müdahalenin ardından Aydın Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan çocuk, gece hayatını kaybetti. Cenazenin Burunköy Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde soluk borusuna ekmek kaçması sonucu hastaneye kaldırılan çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti.
Yenidoğan Mahallesi'nden 4 Ağustos'ta akşam saatlerinde ailesi tarafından Söke Devlet Hastanesine getirilen 9 yaşındaki F.K'nin soluk borusuna ekmek kaçması sonucu nefes alamadığı belirlendi.
İlk müdahalenin ardından Aydın Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan çocuk, gece yaşamını yitirdi.
Çocuğun cenazesinin Burunköy Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.