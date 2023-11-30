Sinop'ta 83 anne ve anne adayına uyuşturucu eğitimi verildi

Sinop'un Gerze ilçesinde üç işletmede jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında 83 anne ve anne adayına 'En İyi Narkotik Polisi Anne ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele' eğitimleri verildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde üç işletmede 83 anne ve anne adayına uyuşturucu eğitimi verildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hem zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına hem de vatandaşlara yönelik bilgilendirici çalışmalarına devam ediyor. Gerze ilçesindeki üç işletmede jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında 83 anne ve anne adayına "En İyi Narkotik Polisi Anne ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele" eğitimleri verildi. Eğitimlerde uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yürütülerek, uyuşturucu kullanımının henüz başlamadan önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenlenen eğitimlerde; uyuşturucu madde nedir, madde bağımlılığı nasıl anlaşılır, uyuşturucuya başlama nedenleri anlatılarak, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi konularında bilgilendirilme yapıldı. - SİNOP