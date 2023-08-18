Şanlıurfa'da Kuduz Teşhisi Konulan Genç Yakalandı

Şanlıurfa'da hastaneden kaçan kuduz hastası paniğe neden oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Akçakale Devlet Hastanesi'nde kuduz teşhisiyle kilitli bulunduğu odadan kaçan yabancı uyruklu genç, boş bir tarlada ekipler tarafından yakalanarak karantinaya alındı.

Olay, Akçakale ilçesine bağlı Dibat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye'nin Telabyad kentinde başıboş bir köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Hasan Halil Faras, hastaneye kaldırıldı. Kuduz teşhisi konulan Faras, sınır komşusu olan Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada bir odaya muhafaza için konulan genç, kapıyı açarak, hastanede bir kişinin cep telefonunu alıp kaçtı. Cep telefonu gasp edilen hasta yakının ihbarı üzerine hastane polisi, güvenlik kamerası incelemesinde kaçan kişinin kuduz teşhisi konulan Hasan Halil Faras olduğunu tespit etti. Akçakale Devlet Hastanesi'nden kaçan Faras'ı bulmak için polis ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı. Kaçan Faras hastaneye 10 kilometre mesafedeki boş tarlada bulundu. Etrafa korkuyla bakan Faras'ın ikna olması için Arapça bilen görevliler çağrıldı. Uzun bir sürenin ardından ikna edilen Faras, özel kıyafetli ekiplerce ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine götürüldü. İlçede panik ve tedirginlik oluşturan olay üzerine kuduz hastası yabancı uyruklu gencin temasta bulunduğu kişi veya kişilerin tespit çalışması devam ediyor.