Samsun ve Çevre İllerde Kurban Keserken Yaralananlar Hastanelere Başvurdu

Samsun ve çevre illerde bayram namazının ardından kurban kesimi sırasında yaralanan 67 kişi hastanelere başvurdu. Çorum, Tokat, Sinop, Amasya ve Kastamonu'da da kurban kesimi esnasında yaralananlar tedavi altına alındı.

Samsun ve çevre illerde kurban keserken yaralananlar, hastanelere başvurdu.

Samsun'da bayram namazının ardından bazı vatandaşlar kurbanlıklarını kesmek isterken kendini yaraladı.

Kurban keserken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 67 kişi kentteki hastanelere başvurdu.

Tedavileri tamamlanan vatandaşlar taburcu edildi.

Çorum

Çorum'da Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı.

Belediyelerin gösterdiği kesim alanlarına gidenler, kurbanlarını kesti.

Kurbanların kesilmesi sırasında bıçak, satır ve balta ile yaralananlardan bazıları kendi araçlarıyla hastaneye giderken, bazıları da ambulanslarla acil servislere götürüldü.

Bayramın birinci günü kurban kesimi sırasında yaralanan 50'den fazla kişi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.

Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kurban keserken kurbanlığın tepmesi sonucu bıçakla kendi bacağını yaralayan Fahri Solak, her yıl kurban kestiğini ancak ilk kez yaralandığını söyledi.

Kurban keserken bıçakla yaralanan Hüseyin Çatal'ın eline ise hastanede 6 dikiş atıldı.

Çatal, kanamayı durduramadıkları için hastaneye başvurduklarını kaydetti.

Tokat

Tokat'ta da kurban keserken yaralanan 22 kişi hastaneye başvurdu.

Kentte bayram namazı sonrası kurban kesimine başlayan ve kendisini yaralayanlar hastanelere başvurdu.

Hastaneye kendi imkanlarıyla gidenlerin bazılarının elinden, bazılarının ise bacağından yaralandığı görüldü.

Tokat Devlet Hastanesi acil servisinde müdahalesi yapılan yaralılar, tedavilerinin ardından hastaneden ayrıldı.

Bir kişi ise elindeki kesinin derin olması nedeniyle ameliyata alındı.

Sinop

Sinop'ta kurban kesimi sırasında yaralanan 6 kişi tedavi edildi.

Kurban kesimi esnasında kol, el ve bacaklarından hafif şekilde yaralanan 6 kişi kentteki farklı hastanelere başvurdu.

Yaralananlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Amasya

Amasya'da da kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 83 "acemi kasap", hastanelere kaldırıldı.

Kurban kesimi sırasında kendisini yaraladığı için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 5 ilçe devlet hastanesine gidenler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kastamonu

Kastamonu'da bazı vatandaşlar, kurban keserken ellerinden ve bacaklarından yaralandı.

Yakınları tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.