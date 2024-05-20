ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20-21 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

20 MAYIS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AKYURT

Arıza Tarihi: 20.05.2024 09:30:00

Tamir Tarihi: 20.05.2024 17:00:00

Detay: AKYURT BALIHİSAR MAHALLESİ YILDIRIM BEYAZIT CAD İÇERİSİNDE BASINÇ KIRICILARIN DEGİŞMESİ VE AYARLANMASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR VERDİGİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: AKYURT BALIKHİSAR MAHALLESİ VE GÜZELHİSAR MAHALLESİNİN BİR KISMI VE BU ALANDAKİ FABRİKALARIN BİR KISMI ETKİLENMEKTEDİR

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 20.05.2024 10:30:00

Tamir Tarihi: 20.05.2024 18:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ . İVEDİK OSB HAVALANDIRMACILAR CADDESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN PEØ110 MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: İVEDİK OSB HAVALANDIRMACILAR CAD VE CİVARI

POLATLI

Arıza Tarihi: 20.05.2024 13:30:00

Tamir Tarihi: 20.05.2024 16:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Zafer Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Üzerinde dağıtım şebeke hattında ani oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Zafer Mah. Bir Bölümü, Kurtuluş Mah. Bir Bölümü, Fatih Mah. Bir Bölümü

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 20.05.2024 14:40:00

Tamir Tarihi: 20.05.2024 19:30:00

Detay: Çankaya Osman Temiz mahallesi Dikmen caddesi no:305 önü,Ø600 lük çelik boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Malazgirt mahallesi, Keklik pınarı mahallesi, İlker mahallesi, Osman Temiz mahallesi,

AKYURT

Arıza Tarihi: 20.05.2024 15:20:00

Tamir Tarihi: 20.05.2024 17:30:00

Detay: akyurt bügdüz mahallesi kaymakam kaya galip cad içerisinde yeni hat döşemeden dolayı su kesintisi uygulanacaktır verdigimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: akyurt bügdüz mahallesi ve şehler yolu üzerindeki fabrikalar etkilenmektedir

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 20.05.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 21.05.2024 06:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ ERGAZİ MAHALLESİ BATI BULVARI İLE 1817 CADDE KESİŞİMDE Ø1000 İÇME SUYU İLETİM HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN KAYNAKLI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: BAHÇEKAPI MAHALLESİ