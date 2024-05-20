Emekli Temmuz maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşına zam yapılacak mı?
Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Yapılacak olan zam oranı ile birlikte emeklilerin maaşları ne kadar artacak? Tüm detaylar haberimizde. Peki, Emekli Temmuz maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşına zam yapılacak mı?
Emekli maaş zammının ne olacağı merak ediliyor. Emekli maaşı bekleyenler ara zam olup olmayacağını araştırıyor. Temmuz 2024 emekli maaş zam oranlarına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Nisan ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı 4 aylık zam oranı %18,72 olarak hesaplanmıştı.Peki, Emekli Temmuz maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşına zam yapılacak mı?