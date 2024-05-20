Emekli maaş zammının ne olacağı merak ediliyor. Emekli maaşı bekleyenler ara zam olup olmayacağını araştırıyor. Temmuz 2024 emekli maaş zam oranlarına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Nisan ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı 4 aylık zam oranı %18,72 olarak hesaplanmıştı.Peki, Emekli Temmuz maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşına zam yapılacak mı?

EMEKLİ MAAŞI KAÇ OLACAK?

Temmuz 2024'te emeklilere yapılacak zam oranı, yılın ilk altı ayındaki enflasyon rakamlarına bağlı olarak şekillenecek. Mevcut tahminlere göre, 2024 yılının ilk yarısında enflasyonun yüzde 27,21 olması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?