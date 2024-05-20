Hareket Proje halka arz sonuçları açıklandı mı? #128226 Hareket Proje halka arz kaç lot verdi?

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'nin halka arz olacağı tarih merak konusu oldu. Şirketin halka arz süreci ve sonuçlarına dair detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Yatırımcılar ve sektör temsilcileri, konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Hareket Proje halka arz sonuçları açıklandı mı? Hareket Proje halka arz kaç lot verdi?

HAREKET PROJE NEDİR?

Hareket 60 yıldan uzun bir zamandır müşterilerine mühendislik çözümleriyle ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler ayrıca proje planlama, güzergâh etütleri, yük kaldırma mühendisliği, proje yönetimi ve kurulum işlerini kapsamaktadır. Türkiye ve Kafkasya bölgesinde daha önce yapılmış güçlü proje referanslarıyla, müşterilerimize petrokimya, yenilenebilir enerji ve güç sektöründe ve özellikle greenfield (yeşil alan), tesis kapatma, bakım ve açık deniz projeleri alanlarında hizmet vermekteyiz. İstanbul, Türkiye'de yer alan genel merkezimizle, Avrasya, Orta Doğu ve Afrika'da uluslararası faaliyet göstermekteyiz.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Hareket Proje Taşımacılığı Sanayi hissesi 70,00 TL'den halka arz olacak.