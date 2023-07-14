Osmaniye'de Engellilere Kimlik Dövmesi Projesi

Osmaniye'de, Kadirli Kadınlar Meclisi tarafından başlatılan proje kapsamında, kaybolmaları halinde ailelerine kolayca ulaşılabilme amacıyla engellilerin bilelerine kimlik bilgilerini içeren numaralar dövme şeklinde işleniyor.

Kadirli Kadınlar Meclisi Başkanı Emel Erkayıran, öğretmenevinde düzenlenen programda gazetecilere, 6 yıldan bu yana sürdürdükleri proje kapsamında 300'ün üzerinde engelli bireylere ulaştıklarını söyledi.

Çevre il ve ilçelerden yoğun talep olan uygulamanın ücretsiz hayata geçirildiğini ifade eden Erkayıran, uygulama sayesinde ailelerin, kaybolan engelli çocuklarına veya yakınlarına kısa sürede ulaşabileceğini anlattı.

Kadınlar Meclisi üyeleri, dövme yapılmasının ardından programa katılan engelli bireyler ve aileleriyle oyun oynadı, halay çekti.

Aileler, projede emeği geçenlere teşekkür etti.