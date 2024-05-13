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Medical Point Gaziantep Hastanesi Yaz Sezonuna Giriş Yaptı

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Medical Point Gaziantep Hastanesi, 17. yılını ve yazı kutlamak için düzenlenen etkinlikte çalışanları bir araya getirdi. Etkinlikte plaket takdim edilen çalışanlara pasta kesildi ve mini bir konser düzenlendi. Hastane yönetimi, kaliteli sağlık hizmeti ve insan odaklı yaklaşımıyla topluma değer katmaya devam edeceklerini belirtti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, düzenlenen etkinlikle yaz sezonuna giriş yaptı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, çalışanlar, hastanenin kuruluşunun 17. yılını ve yazı kutlamak için bir araya geldi.

Pasta kesilen ve mini bir konserin yer aldığı etkinlikte, hastanede 5, 10 ve 15 yıldır kesintisiz hizmet veren çalışanlara plaket takdim edildi.

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte yeni umutlar ve heyecanlarla dolu bir döneme girdiklerini belirterek, "Bu dönemde, birbirimize olan desteğimizi ve dayanışmamızı daha da pekiştirmenin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sağlık hizmetlerinde kaliteyi ve insan odaklı yaklaşımı ön planda tutmaya devam ederek, topluma değer katmaya devam edeceğiz. Yaz mevsiminin getirdiği huzur ve neşeyle birlikte, sağlığınızın da hep zirvede olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sağlık

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