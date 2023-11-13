Kırşehir'de Sağlık Çalışanları İsrail'in Saldırılarını Kınadı

Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi öncülüğünde sağlık çalışanları İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı. İsrail'in uyguladığı baskı, zulüm ve katliamlarda binlerce insanın yaşamını yitirdiğini belirten sağlık çalışanları, hastanelerin bombalanmasıyla hekim, sağlık çalışanı ve hasta fark etmeksizin insanların katledildiğine dikkat çekti. Etkinliğe KAEÜ Rektörü, İl Sağlık Müdürü, sendika temsilcileri, doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı.

Kırşehir'de sağlık çalışanları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi öncülüğünde Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları İsrail'e tepki gösterdi.

KAEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Güneş, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in uyguladığı baskı, zulüm ve katliamlarda kadın, çocuk, hasta ve sağlık çalışanı ayrımı olmaksızın binlerce insanın yaşamını yitirdiğini söyledi.

Hastanelerin bombalanmasıyla hekim, sağlık çalışanı ve hasta fark etmeksizin insanların katledildiğine dikkati çeken Güneş, çok sayıda hastane, sağlık merkezi ile ambulansın devre dışı kaldığını dile getirdi.

Savaş dahil her olayda dokunulmazlığı bulunan hastanelere yapılanların kabul edilmeyeceğini vurgulayan Güneş, şöyle konuştu:

"İsrail'in yaptığı saldırılara dünyanın sessiz kalmasıyla her gün katliam devam etmektedir. Herkesin sağlık hizmeti aldığı hastaneleri bombalamak bir savaş suçudur. Tıbbi yardım almakta olan insanları katletmek, her türlü insani hassasiyeti ayaklar altına almak barbarlıktır. Sivilleri hedef almak insanlık suçudur. Sağlık çalışanları olarak hastanelerin dokunulmaz olduğunu tüm dünyaya haykırıyoruz. Vicdanını kaybetmiş, insanlıktan çıkmış İsrail'i kınıyoruz."

Etkinliğe, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, sendika temsilcileri, doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı.