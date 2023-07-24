Hakkari'de çiftçi yılan tarafından ısırıldı
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ahıra giren çiftçi Seran Ekinci, yılan tarafından sol ayağından ısırıldı. Ambulans helikopterle hastaneye kaldırılan Ekinci'nin sağlık durumu iyi.
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, ahıra girdiği sırada yılanın sol ayağından ısırdığı çiftci Seran Ekinci (40) ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Şemdinli ilçesine bağlı Suçıktı köyünde yaşayan Seran Ekinci'yi ahıra girdiği sırada sol ayağından yılan ısırdı. Ekinci, durumunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağırılan ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Ekinci, ambulans helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Ekinci'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık