Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı.

Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu."

Kaynak: AA