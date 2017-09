Sağlık Bakanı Demircan: Yerli Üretiminin Önünü Açacağız

SAMSUN'da bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yerli üretimin önünü açacaklarını belirterek, "Her şeyi dışarıdan almak istemiyoruz. Türkiye'nin bunu yapacak kapasitesi var. Bununla ilgili her türlü çalışmalar devam ediyor" dedi.



Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, partisinin Samsun'un Terme İlçe Başkanlığı'nın kongresinde katıldı. Terme Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ak Parti ilçe kongrede konuşan Bakan Demircan, yerli üretimin önünü açacaklarını belirterek, "Türkiye sağlık sektöründe elindeki teknolojiyi ve üretim gücünü hizmete sunacak. Yerli üretiminin önünü açacağız. Her şeyi dışarıdan almak istemiyoruz. Türkiye'nin bunu yapacak kapasitesi var. Bununla ilgili her türlü çalışmalar devam ediyor. Ayrıca önümüzdeki günler içinde de atamalarımız tamamlanacak" dedi.



Türkiye'nin olduğu coğrafyada güçlü olmak zorunda olduğunu söyleyen Bakan Demircan, "Bu coğrafyada burada güçlü olmak zorundayız. Peki gücümüz nasıl olacak? Gücün adresi belli, birbirimizi seveceğiz. Kardeşliğimiz güçlü olacak. Kararlarımızı istişare ile alacağız. Eğer biz kararları istişare ile alırsak, birbirimize olan sevgimizi sürdürürsek biliniz ki gücümüz gitmez" diye konuştu.



Bakan Demircan, konuşmasının ardından karayoluyla Samsun'dan ayrıldı.



