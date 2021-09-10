Sadan Hanım Filmi
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Sadan Hanım, Moda Kadıköy ilçesinde tek başına yaşayan yaşlı bir kadındır. Bir gün aile doktorları kızına annesinin Alzheimer hastalığının haberini verir. Bunun üzerine eşi ile birlikte annesinin yanında yaşamaya başlarlar. Sadan Hanım'ın kızının yönetmen olan eşi, hafıza kaybının ve Sadan Hanım'ın her geçen gün nasıl eridiğinin hikayesini çekmeye başlar.
Yönetmen: Göksel Gülensoy
Senaryo: Kutsi Akıllı
Oyuncular: Serap Aksoy, Mansur Ark, Ebru Nil Aydın, Cansın Bezircilioğlu, Kenan Ece, Canan Ergüder, Edip Saner, Barış Topçular, Altuğ Yücel, Özge Özdemir
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Sadan Hanım
Yapımcı Firma: Kinostanbul
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 85 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 21.09.2021
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Kaynak: InterSinema.com