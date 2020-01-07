Sabiha Gökçen'de seferler sabah 06.00'ya ertelendi
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Sabiha Gökçen'de seferler sabah 06.00'ya ertelendi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle kapalı bulunan pistin açılması sabaha ertelendi.

07.01.2020 21:44 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:45
Sabiha Gökçen'de seferler sabah 06.00'ya ertelendi

Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle kapalı bulunan pistin açılması sabaha ertelendi. Seferlerin saat 06.00'da başlayacağı öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle uçuşlara ara verilmiş, seferler saat 22.00'a kadar ertelenmişti. Yeni yapılan açıklamada ise seferlerin sabah saat 06.00'da başlayacağı öğrenildi. Öte yandan pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

 


Kaynak: DHA
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