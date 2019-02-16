Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu teyit etti. Kurumdan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun 'B+', uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise 'BB-' olarak teyit edildiği bildirildi. Türkiye'nin kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu da 'B' olarak teyit ettiği kaydedildi. Ayrıca kurum; Türkiye'nin kredi notu görünümünün ise 'durağan' olduğu ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA