Rusya'dan satın alınan 100 bin doz Sputnik V aşısı İran'a ulaştı
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Rusya'dan satın alınan 100 bin doz Sputnik V aşısı İran'a ulaştı

Rusya'dan satın alınan 100 bin doz Sputnik V aşısı İran'a ulaştı
Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel

İran, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Rusya'dan temin ettiği 100 bin doz Sputnik V aşısını teslim aldı.

İran, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Rusya'dan temin ettiği 100 bin doz Sputnik V aşısını teslim aldı.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim, Rusya'dan yedinci aşı sevkiyatının öğle saatlerinde başkent Tahran'a ulaştığını duyurdu.

İran, bu partide yer alan 100 bin dozla birlikte şimdiye kadar toplam 720 bin Sputnik V aşısını teslim aldı.

Öte yandan, İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında 1 milyon doz acil aşı ithalatı için ilk ödemelerin yapıldığını kaydetti.

Himmeti, söz konusu aşıların cumartesi günü ülkeye ulaşacağını aktardı.

İran'da toplam 1 milyon 2 bin 591 doz aşı yapıldı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ülkede 798 bin 465 kişiye aşının ilk dozunun, 204 bin 126 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı bildirilmişti.

Böylece ülkede şu ana kadar 1 milyon 2 bin 591 doz aşı uygulandığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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