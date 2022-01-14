Rusya'da borsa ve ruble jeopolitik riskler nedeniyle düşüşte - Haberler Ekonomi
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Rusya'da borsa ve ruble jeopolitik riskler nedeniyle düşüşte

Rusya'da borsa ve ruble jeopolitik riskler nedeniyle düşüşte
AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya ile ABD ve NATO arasındaki görüşmelerden sonuç alınamaması nedeniyle Rus rublesi ve borsası düşüşe geçti.

Rusya ile ABD ve NATO arasındaki görüşmelerden sonuç alınamaması nedeniyle Rus rublesi ve borsası düşüşe geçti.

Rus rublesi haftanın son gününde dolar karşısında yüzde 0,83 değer kaybederek 76,9 seviyesine, avro karşısında da yüzde 0,77 düşerek Temmuz 2021'den bu yana ilk defa 88'e geriledi.

Moskova Borsası (MICEX) endeksi yüzde 1,78 değer kaybederek 3609 puana düşerken, RTS endeksi yüzde 2,6'nın üzerinde azalarak 1477 puana kadar düştü.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik ve askeri çatışma ihtimalinin artmasının yanı sıra, Rusya ile ABD ve NATO arasındaki görüşmelerden sonuç alınamamasının Rus piyasalarında aşağı yönlü baskı yarattığına işaret ediyor.

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AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri

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