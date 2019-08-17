Ruslar St. Petersburg'un 'beyaz geceleri'nde ne yapıyor?

17.08.2019 08:48

Rusya'nın eski başkenti St. Petersburg, 'beyaz geceleri' ile meşhur. Yaz aylarında gündüz uzunluğunun 19 saati bulduğu kent milyonlarca turisti ağırlıyor.

Peki Ruslar güneş battıktan sonra da gökyüzünün aydınlık kaldığı beyaz gecelerde ne yapıyor? Euronews.com'da Görüntüle