Rize'de temizlik işçisinden kan donduran hareket kamerada

-Yavru köpeği dereye böyle attı

RİZE - Rize'de yavru köpeği dereye atan S.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

Kalkandere ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan bir vatandaşın güvenlik kamerasına takılan görüntüsü akıllara durgunluk verdi. Elindeki süpürge ve kürek ile köprünün üzerinde bulunan 2 yavru köpeğe doğru yürüyen, isminin S.K. olduğu öğrenilen temizlik işçisi süpürge ile yavru köpeği küreğin üzerine koydu ve ardından köprüden aşağıya dereye attı. Diğer yavru köpek ise canını kaçarak kurtardı. İşçinin köpeği dereye attığı anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Belediye başkanı özür diledi

Vahşet görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca Kalkandere Belediyesi de açıklama yapmak zorunda kaldı. Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, Kalkandere Belediyesi'ne ait resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla S.K.'nın cezasız kalmayacağını ve hakkında işlem başlatıldığını dile getirdi. Yıldırım açıklamasında "İnternete düşen ve bilgimiz dışında gelişen bu üzücü olay için belediyemiz adına herkesten özür diliyorum. Her canlının yaşama hakkı vardır. Belediye personelimiz hakkında gerekli işlem yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Hakkında işlem başlatıldı

Yine aynı hesaptan Kalkandere Belediyesi adına yapılan paylaşımla ise S.K. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hukuki işlem başlatıldığı dile getirildi. Paylaşımda "Bugün, 29/06/2019 tarihinde ilçemizde geçtiği tespit edilen menfur hadiseye dair, saat 18.30'da ilgili kişi S.K'nın ifadesinin alınmasına müteakip, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hukuki süreç işletilmiştir. Ayrıca ilgili kişi hakkında idari soruşturma süreci de başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA