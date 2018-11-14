Rize'de Sağlık Personellerine İşaret Dili Eğitimi

Rize'de Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık personellerine 'işaret dili eğitimi' verilmeye başladı.

Engelli vatandaşların sağlık kurumlarından kaliteli hizmet alabilmelerini sağlamak için fiziksel mekanların düzenlenmesi kadar, sağlık personeliyle iletişim kurabilmeleri için Rize'de sağlık alanında çalışan kamu personellerine işaret dili eğitimi verilmeye başlandı.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokole dayanılarak başlatılan ve iki yıl içinde tamamlanması hedeflenen çalışmayla hastanelerde görev yapan personellerin yüzde 70'inin işaret dili öğrenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı tarafından işitme ve konuşma engelli vatandaşlar ile sağlık personelinin iletişimini kolaylaştırmak, daha hızlı ve kolay hizmet vermek amacıyla tüm sağlık kurumlarının hastayla ilk temasta bulunan sağlık personeli ve hasta karşılama-danışma yönlendirme personellerine yönelik işaret dili eğitimleri veriliyor.

Öncelikli olarak Rize Devlet Hastanesi ve Kaçkar Devlet Hastanesi eğitim salonlarında ilk grup olan 80 sağlık personeli ile başlatılan 120 saat sürecek olan eğitimler belli aralıklarla devam edecek. Eğitim sonunda kursiyerler mülakat sınavına tabi tutularak, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek. - RİZE