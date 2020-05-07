Rize'de havalimanından sonra şehir hastanesi de deniz doldurularak yapılacak
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Rize'de havalimanından sonra şehir hastanesi de deniz doldurularak yapılacak

Rize'de havalimanından sonra şehir hastanesi de deniz doldurularak yapılacak
07.05.2020 12:31 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:31

Rize'de deniz dolgusu üzerinde yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı'nın ardından şehir hastanesi de deniz doldurularak dolgu sahası üzerine inşa edilecek.

Rize'de deniz dolgusu üzerinde yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı'nın ardından şehir hastanesi de deniz doldurularak dolgu sahası üzerine inşa edilecek.

İl merkezinde Bağdatlı mahallesi sahilinde deniz dolgusu üzerine yapılacak 800 yataklı şehir hastanesi projesi şekillenmeye başladı. 2020 yılı yatırım programına alınan şehir hastanesi için uygulama projesi ve ihale dokümanı hazırlanması, hizmet alımına dair hazırlıklar devam ediyor.

Rize'de 210 dönüm deniz dolgusu üzerine yapılması planlanan şehir hastanesinin özellikleri netleşmeye başladı. 800 yataklı, ortalama bin araçlı otoparklı olması planlanan hastanede 30 adet ameliyathane, minimum 20 metre kare olacak şekilde poliklinikler, hasta ve refakatçi mahremiyetini koruyacak şekilde 35 metrekarelik odalar yer alacak. 160 tane çift, 320 tek yataklı odaların yapılması planlanan hastanede aynı zamanda sağlık turizmi ve VIP hastalar için de 100 metre karelik odalar olacak. Yapılacak olan şehir hastanesinde ayrıca 160 adet de tek kişilik odalar şeklinde yoğun bakım ünitesi yer alacak. 41 bin metre karelik, bin araçlı otoparkın yer alacağı Şehir Hastanesi'nde aynı zamanda 500 kişilik konferans salonu, idari bina, eğitim salonları, Ar-Ge binası, mescit, sosyal yaşam alanları, Enerji tasarrufu ve ikincil enerji kaynağı sağlama noktasında trijenerasyon sistemleri, en hızlı şekilde hasta nakline elverişli, helikopter pisti ve derinaj yoğunluğunu azaltarak atık su şebekesi yükünü hafifleten, 20-30 santim arası yoğun bitkilendirilmiş bir sitem olan yeşil çatılar olacak.

Konuyla ilgili bilgi veren AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Rize'ye yapılması planlanan şehir hastanesinin Sağlık Bakanlığı'ndan 'Olur' kararı alınarak yatırımın kamu özel modelinden 'Genel Bütçe Kaynakları' ile ihale edilmesine karar verildiğini söyledi. Yazıcı "Yap-işlet-devret modeliyle değil, milli bütçe ile yapılacak. İnşallah 800 yataklı bir şehir hastanesine Rize kavuşacak. Niye diye sorarak eleştirenler olacaktır. Hemen şehrin içerisinde bizim iktidarımız döneminde yapılmış bir Devlet Hastanesi var, bir de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi var. Oraya gidenler bilir, bugün ki anlayışla hastane demek zor. Kaliteli hizmet vermeye çok fazla uygun değil. Dolayısıyla bunlar bütünleşerek bir arada denizin üzerine dolgu yapmak suretiyle gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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