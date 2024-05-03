Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 60'lık kısmını yeni yatırımlar ve kapasite artışı için kullanacaklarını söyledi. Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Lila Kağıt, bugün ve 2-3 Mayıs'ta talep toplayacak. Peki, Lila Kağıt halka arz katılım endeksine uygun mu? Lila Kağıt halka arz helal mi, caiz mi?

LİLA KAĞIT HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Lila Kağıt halka arzı için yayınlanan izahnamenin borsa görüşüne göre katılım endeksine uygundur. Bu nedenle Lila Kağıt halka arzı islami hassasiyeti olan yatırımcılar için uygundur.

LİLA KAĞIT HALKA ARZ OLDU MU?

Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 60'lık kısmını yeni yatırımlar ve kapasite artışı için kullanacaklarını söyledi. Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Lila Kağıt, bugün ve 2-3 Mayıs'ta talep toplayacak.

LİLA KAĞIT NEDİR?

Lila Kağıt, 2006 yılında Türkiye'nin ve dünyanın hızla artan hijyenik temizlik kağıdı ihtiyacını karşılamak amacıyla %100 Türk sermayesi ile kurulmuştur.