Pantera Capital, TON Blockchain'e Yatırım Yapıyor

Pantera Capital, yönetimindeki 5 milyar dolarlık varlık ile TON Blockchain ağına yatırım yaptığını duyurdu. Bu hamle, Telegram'ın 900 milyonluk dev kullanıcı tabanını kullanarak kripto paraların kitleler tarafından kabul görmesini hedefliyor.

Pantera ve Telegram Aracılığıyla Kripto Devrimi Başlıyor

Kripto girişim sermayesi alanında faaliyet gösteren ve yönetiminde 5 milyar doları aşkın varlık bulunduran Pantera Capital, The Open Network (TON) Blockchain ağına yatırım gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, Telegram kullanıcılarının yoğun olarak etkileşimde bulunduğu TON platformunun, kripto paraların yaygınlaşmasına önemli katkılar sağlayacağına inanılıyor.

TON, başlangıçta popüler mesajlaşma uygulaması Telegram tarafından geliştirilmiş olup, daha sonra açık kaynak topluluğu tarafından sürdürülen bir Layer-1 (Katman-1) Blockchain ağı olarak faaliyet gösteriyor. Pantera'nın bu alana yatırım yapması, son dönemde TON'un gözde bir Blockchain haline gelmesiyle örtüşüyor. Özellikle, Şubat ayında Telegram'ın reklam gelirlerini kanal sahipleriyle paylaşmayı ve ödemeleri Toncoin (TON) ile yapmayı planladığı açıklamasının ardından bu yatırımı daha da anlamlı hale getiriyor.

Pantera Capital, Telegram'ın 900 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı ve kanallarda ayda 1 trilyon görüntüleme elde ettiği bilgisine dayanarak, TON'un kriptonun kitlesel benimsemesine öncülük edebileceğini öngörüyor. Şirket ayrıca, TON ağının gelişiminin erken aşamalarında olduğunu ve Telegram kullanıcı tabanı tarafından yeni özelliklerin benimsenmesini ilgiyle izlediklerini belirtiyor.

Yakın zamanda Telegram, TON Blockchain aracılığıyla Tether (USDT) stablecoin ödemelerini de aktif hale getirdi. Bu sayede kullanıcılar, TON ağı üzerinden birbirlerine USDT transferleri yapmaya başladı. Pantera Capital, TON ağının ölçeklenebilirliği sayesinde kullanıcılar arası işlemlerde sabit olarak yaklaşık 0.10 dolarlık işlem ücreti alındığını, bu oranın diğer kripto ödeme platformlarına göre yüzde 66 daha ucuz olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Pantera Capital'in kısa bir süre önce eski FTX kripto borsasının iflasını yöneten yetkililer tarafından açık artırmayla sunulan indirimli Solana (SOL) tokenlarını satın aldığı ve 1,25 milyar dolarlık yeni bir fon kurduğu bildirildi. Şirket tarafından yeni oluşturulan Fon V, nitelikli yatırımcılar için minimum 1 milyon dolar yatırım şartı getiriyor ve ilk kapanışın 1 Nisan 2025'te yapılması planlanıyor. Bu fona katkıda bulunacak sınırlı ortakların en az 25 milyon dolar yatırım yapmaları gerekiyor.

Son olarak 2003 yılında kurulan Pantera Capital, bugüne kadar 180'den fazla kripto girişimine yatırım yaparak, dünyanın en büyük ve en etkin kripto girişim sermayesi firmalarından birisi olarak görülüyor.