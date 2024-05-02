ABD'deki Bitcoin ETF'leri Tarihi Çıkış Yaşadı

Çarşamba günü, ABD merkezli spot Bitcoin borsa yatırım fonları toplamda 563,7 milyon dolarlık rekor bir net çıkış kaydetti. Bu çıkışa liderlik eden Fidelity'nin FBTC'si ve Grayscale'in GBTC'si, piyasalarda büyük yankı uyandırdı.

Bitcoin Fonlarındaki Büyük Çıkış Dalgası Piyasaları Sarsıyor

ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF'leri), geçtiğimiz Çarşamba günü şimdiye kadarki en yüksek günlük net fon çıkışını yaşadı. SosoValue'ın analizine göre, bu fonlar toplamda 563,7 milyon dolarlık bir çıkış gösterdi.

Fidelity'nin FBTC fonu, 191 milyon dolarla en fazla çıkışın yaşandığı fon olurken, Grayscale'in GBTC fonu ise 167,3 milyon dolarlık çıkışla ikinci sırada yer aldı. Ark Invest'in ARKB fonu ise 98,1 milyon dolarlık çıkış ile üçüncü en büyük kaybı yaşayan fon olarak kayıtlara geçti. BlackRock IBIT fonu 36,9 milyon dolar ve Bitwise'in BITB fonu da 29 milyon dolarlık çıkışlar ile dikkat çekti. Özellikle BlackRock için bu durum, fonun ilk kez böylesine bir günlük net çıkış yaşaması anlamına geliyor.

Diğer taraftan, Hashdex'in DEFI fonu hariç, bütün spot Bitcoin ETF'leri bu süreçte net çıkış yaşadı. Bu fonlar toplamda 11,2 milyar dolarlık bir net girişe sahipti.

Yatırım danışmanlığı firması The ETF Store'un başkanı Nate Geraci, konuyla ilgili olarak iShares Bitcoin ETF'inin de ilk gününde 37 milyon dolarlık bir çıkış yaşadığını belirtti ve "ETF'ler genellikle böyle hareket eder. Yatırımlar her zaman düz bir çizgiyle artmaz." dedi.

Nisan ayında yaşanan 343,5 milyon dolarlık net çıkış ile üst üste üç ay süren net girişlerin sona erdiği gözleniyor. Bu durum, spot Bitcoin ETF'lerindeki ivmenin azaldığına işaret ediyor. Grayscale'in GBTC fonu, Nisan ayı boyunca 2,5 milyar dolarlık çıkış ile bu dönemde öne çıkan fon oldu.