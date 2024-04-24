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Rönesans (RGYAS) ne zaman işlem görecek? Rönesans (RGYAS) hangi tarihte borsada işlem görecek?

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Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın halka arz sonuçları duyuruldu. Şirketin halka arz sonucunda Rönesans (RGYAS) ne zaman işlem görecek? merak konusu oldu. İlgili detaylar ve sonuçlar resmi açıklamalarla paylaşıldı. Peki, Rönesans (RGYAS) ne zaman işlem görecek? Rönesans (RGYAS) hangi tarihte borsada işlem görecek?

Rönesans (RGYAS) ne zaman işlem görecek? Rönesans Gayrimenkul Yapı halka arzına katılacak olan yatırımcılar, talep toplama tarihlerini internet üzerinde araştırıyor Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan onaylamasının ardından detaylar merak edildi. Peki, Rönesans (RGYAS) ne zaman işlem görecek? Rönesans (RGYAS) hangi tarihte borsada işlem görecek?

RÖNESANS (RGYAS) NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Rönesans Gayrimenkul hisseleri, 26 Nisan 2024 Cuma gününden itibaren borsada alınıp satılmaya başlayacak. KAP'a yapılan bildirimde "Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 331.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 33.357.450 TL nominal değerli Şirket payları 26/04/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 135 TL baz fiyat, "RGYAS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir" ifadeleri yer almıştı.

RÖNESANS GAYRİMENKUL KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Rönesans Gayrimenkul halka arzı katılım endeksine uygun değildir. Buna göre RGYAS yani Rönesans Gayrimenkul halka arzı islami hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun değildir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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