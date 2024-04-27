WisdomTree'nin Bitcoin ETP'si WBIT, Piyasada 579 Milyon Dolarlık Etki Yarattı

Blockchain analiz şirketi Arkham Intel, WisdomTree'nin yönetimindeki WBIT adlı Bitcoin borsa yatırım ürününün 134 cüzdan üzerinden yaklaşık 579 milyon dolar değerinde 8.900 Bitcoin barındırdığını keşfetti.

WBIT ile Fiziksel Bitcoin Yatırımında Yeni Dönem

Blockchain analiz şirketi Arkham Intel, yatırım yönetimi firması WisdomTree tarafından sunulan, fiziksel Bitcoin'i temsil eden bir borsa yatırım ürünü olan WBIT ile ilişkili cüzdanları tespit ettiğini duyurdu. Arkham, sosyal medyada yaptığı açıklamada, WBIT adı verilen bu ürünün toplamda 134 cüzdan aracılığıyla yaklaşık 579 milyon dolar değerinde 8.900 BTC barındırdığını belirtti.

WisdomTree'nin resmî web sitesinde yer alan bilgilere göre, WisdomTree Physical Bitcoin, yatırımcılara Bitcoin'in fiyat hareketlerinden faydalanma imkanı sunan, fiziksel destekli bir yatırım aracıdır. Bu ürün, yatırımcılara erişilebilirlik, likidite, şeffaflık ve kurumsal düzeyde saklama hizmetleri sunan sağlam bir yapıya sahiptir.

Fiziksel olarak desteklenen bir Bitcoin ETP'si, yatırımcılara fonun soğuk cüzdanlarında saklanan Bitcoin'lere kısmi haklar sunar ve bu özellikleri ile spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) benzer. Spot Bitcoin ETF'leri ise, yatırımcıların Bitcoin'e doğrudan sahip olmalarına gerek kalmadan, türev araçlar kullanarak Bitcoin fiyat hareketlerini takip etmelerini sağlar.

Ayrıca, WisdomTree'nin spot Bitcoin ETF'i olan WBTC, 10 Ocak 2024 tarihinde onay almıştır. The Block's Data Dashboard'a göre, WBTC'nin 24 Nisan'da 31,6 milyon dolar, 25 Nisan'da ise 10,6 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştığı görülmektedir.