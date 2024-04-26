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Pantera Capital, 1 Milyar Dolarlık Yeni Kripto Fonu İçin Harekete Geçti

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Girişim sermayesi şirketi Pantera Capital, kripto para sektörüne yatırım yapmayı hedefleyen yeni bir fon için 1 milyar dolar toplamayı planlıyor. Pantera Fund V adını taşıyacak olan bu yeni fon, başlangıç sermayeleri, erken aşama tokenları ve likit tokenlar gibi çeşitli kripto varlıklara yatırım yapmayı amaçlıyor. Pantera Capital, bugüne kadar 180'den fazla startup'a yatırım yapmış ve toplamda 5,2 milyar dolarlık varlığı yönetiyor.

Pantera Capital, kripto para dünyasında ses getirecek yeni bir fon için kolları sıvadı. 1 milyar dolar toplamayı hedefleyen Pantera Fund V, yatırımcılara başlangıç sermayesi ve erken aşama tokenlar gibi çeşitli varlıklarda fırsatlar sunacak.

Pantera, 1 Milyar Dolarlık Fonla Piyasayı Hareketlendiriyor

Girişim sermayesi şirketi Pantera Capital, yeni bir kripto para fonu kurmayı planlıyor ve bu kapsamda 1 milyar dolarlık bir sermaye toplama hedefi belirledi.

Pantera Fund V adını taşıyacak olan bu yeni fon, başlangıç sermayeleri, erken aşama tokenları ve likit tokenlar gibi çeşitli kripto varlıklara yatırım yapmayı amaçlıyor. 2022 yılının Eylül ayında, Pantera ikinci bir Blockchain fonu için 1,25 milyar dolar toplama gayretinde bulunmuştu. Aktarılan bilgilere göre bu yeni 1 milyar dolarlık Pantera Fund V, daha önceki 1,25 milyar dolarlık fondan bağımsız bir yapıya sahip olacak.

Son verilere göre Pantera'nın Liquid Token Fonu, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 66 oranında kar elde etti. Şirket, üç ayrı fon stratejisi üzerinden toplamda 5,2 milyar dolarlık varlığı yönetiyor.

Son olarak Pantera bugüne kadar 180'den fazla startup'a yatırım yaparak kripto yatırımcıları arasında en aktiflerden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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