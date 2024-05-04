Üye Girişi
Haberler

Grayscale Bitcoin Trust İlk Kez Yatırımcı Girişi Kaydetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), Ocak ayındaki lansmanından bu yana ilk defa net yatırımcı girişi elde etti. Cuma günü fona 63 milyon dolar eklenirken, bu gelişme Grayscale'in rekabetçi kripto para piyasasındaki konumunu güçlendirdi. GBTC, doğrudan kripto para birimi satın almak istemeyen yatırımcılar için Bitcoin'e (BTC) yatırım yapmanın geleneksel bir yolunu sunuyordu.

Grayscale Bitcoin Trust, Ocak ayındaki lansmanından bu yana ilk defa net yatırımcı girişi elde etti ve piyasada yeni bir hareketlenme sinyali verdi. Cuma günü fona 63 milyon dolar eklenirken, bu gelişme Grayscale'in rekabetçi kripto para piyasasındaki konumunu güçlendirdi.

Grayscale Fonu Rekabette Yeniden Öne Çıkıyor

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), Farside Investors'ın raporuna göre, Ocak ayında piyasaya sürülmesinden bu yana ilk defa yatırımcılardan net yeni para girişi elde etti. GBTC'ye Cuma günü toplamda 63 milyon dolarlık bir ekleniş yaşandı.

Grayscale'in bu ürünü, doğrudan kripto para birimi satın almak istemeyen yatırımcılar için Bitcoin'e (BTC) yatırım yapmanın geleneksel bir yolunu sunuyordu. Ancak bu yıl Ocak ayında, dokuz rakip spot Bitcoin ETF'sinin piyasada işlem görmeye başlamasıyla birlikte, GBTC'nin rekabet koşulları değişti ve ETF, işlem yapılabilirliği daha kolay bir formata geçirildi. GBTC, yüksek işlem ücretleri nedeniyle yatırımcıları tarafından terk edilmiş ve varlıklarındaki Bitcoin miktarı 600.000'den 290.000'e düşmüştü.

Ancak geçtiğimiz Cuma günü kaydedilen bu giriş, GBTC için süren para çekme eğilimini durdurmuş görünüyor. Şu anda GBTC 18,1 milyar dolarlık varlığı ile pazarda liderken, BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust'ı (IBIT) ise 16,9 milyar dolar ile onu takip ediyor. IBIT, Ocak'ta piyasaya sıfır varlıkla girerken, GBTC'nin varlıkları 26 milyar doları aşıyordu.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

Kripto Para Kripto Yatırım Kripto Haberler

Bakmadan Geçme

Bursaspor - Vanspor maçı CANLI İZLE! Bursaspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ekmeğe zam var mı? Ekmeğe zam gelecek mi, kaç TL olacak? Lovely Runner 9. bölüm ne zaman? Lovely Runner 9. bölüm yayınlandı mı? YENİŞEHİR ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI: THY Emlak Konut Yenişehir evleri Arnavutköy kura çekimi nereden izlenir? İstanbul - Sivas yüksek hızlı tren açıldı mı? İstanbul - Sivas YHT başladı mı, kaç saat sürüyor? Cumartesi günü kargolar açık mı? Cumartesi günü kargolar saat kaça kadar açık, dağıtım yapıyor mu 2024? Pazar günü noter açık mı? Pazar günü (Yarın) noterler saat kaça kadar açık? 2024 noter mesai saatleri! Hangi surede iki besmele vardır? Hangi surede iki besmele geçmektedir? 4 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 4 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 4 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? (SAYAÇ)? 4 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 4 Mayıs Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 4 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Kerim Rahmi Koç kimdir? Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title