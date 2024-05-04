Grayscale Bitcoin Trust İlk Kez Yatırımcı Girişi Kaydetti

Grayscale Bitcoin Trust, Ocak ayındaki lansmanından bu yana ilk defa net yatırımcı girişi elde etti ve piyasada yeni bir hareketlenme sinyali verdi. Cuma günü fona 63 milyon dolar eklenirken, bu gelişme Grayscale'in rekabetçi kripto para piyasasındaki konumunu güçlendirdi.

Grayscale Fonu Rekabette Yeniden Öne Çıkıyor

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), Farside Investors'ın raporuna göre, Ocak ayında piyasaya sürülmesinden bu yana ilk defa yatırımcılardan net yeni para girişi elde etti. GBTC'ye Cuma günü toplamda 63 milyon dolarlık bir ekleniş yaşandı.

Grayscale'in bu ürünü, doğrudan kripto para birimi satın almak istemeyen yatırımcılar için Bitcoin'e (BTC) yatırım yapmanın geleneksel bir yolunu sunuyordu. Ancak bu yıl Ocak ayında, dokuz rakip spot Bitcoin ETF'sinin piyasada işlem görmeye başlamasıyla birlikte, GBTC'nin rekabet koşulları değişti ve ETF, işlem yapılabilirliği daha kolay bir formata geçirildi. GBTC, yüksek işlem ücretleri nedeniyle yatırımcıları tarafından terk edilmiş ve varlıklarındaki Bitcoin miktarı 600.000'den 290.000'e düşmüştü.

Ancak geçtiğimiz Cuma günü kaydedilen bu giriş, GBTC için süren para çekme eğilimini durdurmuş görünüyor. Şu anda GBTC 18,1 milyar dolarlık varlığı ile pazarda liderken, BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust'ı (IBIT) ise 16,9 milyar dolar ile onu takip ediyor. IBIT, Ocak'ta piyasaya sıfır varlıkla girerken, GBTC'nin varlıkları 26 milyar doları aşıyordu.