Rektör Kazım Uysal'dan, Vali Toraman'a nezaket ziyareti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Vali Ömer Toraman'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne atanan ve göreve başlayan Prof. Dr. Kazım Uysal beraberinde DPÜ Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Atilla Batur'la, Vali Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti.

Valilik makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmenin sonunda Vali Toraman, Uysal'a hayırlı olsun temennisinde bulunup çalışmalarında başarılar diledi

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal da görüşmenin sonunda Vali Toraman görevinde başarılar dileyerek teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA