Rektör Karacoşkun Yoksullarla Yardımlaşma Haftası Açılış Programına Katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Ankara'da YOYAV'ın düzenlediği barış konulu 26. Yoksullarla Yardımlaşma Haftası açılış törenine katıldı.

YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş'in ev sahipliğinde yapılan ve aralarında TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan, AK Parti Kilis Milletvekili Hilmi Mustafa Dülger, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un da bulunduğu çok sayıda üst düzey bürokrat ve davetlinin katıldığı 26. Yoksullarla Yardımlaşma Haftası açılış töreninde Rektör Karacoşkun bir konuşma yaptı. Karacoşkun "Barış kelimesi, medeniyetimizin temel zemini olan İslam kelimesi ile eş anlamlıdır. Bu bağlamda bizim inancımıza göre İslam, hem hakikate hem barışa çağrıdır. Yani hakikat ile barış eş anlamlı olarak kültürümüzün özüne, medeniyetimizin temeline kodlanmıştır. Batıda, toplum hayatında, Hobbes'un ifadesiyle 'insan insanın kurdu', Sartre'nin yaklaşımıyla 'insan insanın cehennemi' olarak görülürken; bizim medeniyet dinamiklerimizde insan, ötekini cenneti olarak görür. Anne-babadan başlayarak, evlatları, akrabaları, komşuları, arkadaşları, anne- babanın arkadaşları, dostlar, tanıdık tanımadık herkes, ona göstereceğin davranış karşılığında senin cennetin olabilir. Hatta, öyle ki senin cennet yolun bunlardır. Başta Hz. Muhammed olmak üzere, medeniyetimizin bütün bilişsel ve duyuşsal köşe taşları, Mevlanalar, Yunus Emreler, Hacı Bektaşi Veliler ve diğerleri bizi hep bu yola, barışa, ötekine merhamet ve adaletle hükmetmeye, yeryüzündeki her şeyi iyilik ve güzellik için bir fırsat bilerek hayatı böylece şekillendirmeye çağırmışlardır. Bütün bu nedenlerle barış kelimesi en çok bu medeniyetin çocuklarına yakışmaktadır. Bireysel hayatta barış, toplumda barış, Yaradan'la, kendi kendisi ve kendi dışında olan herkes ve her şeyle barış içinde ve kardeşçe yaşamak, birlik ve dirlik içinde olmak, güvenilen ve güven içinde yaşayabilen ve yaşatabilen olmak medeniyetimizin olmazsa olmaz temel nosyon ve misyonu olarak en önemli barış motivasyonu olarak önümüzde durmaktadır" diye konuştu.

Program sonunda Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a şükran plaketi takdim edildi. - KİLİS