Refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı
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Refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı

14.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:41
Refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak durabildi. Kazada şoför yara almazken yanında bulunan arkadaşı hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle Çağlayan istikametinde seyir halinde olan Ahmet N.A. bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı. Ahmet N.A. ve yanında oturan arkadaşı Berkay Y. ters dönen araçtan güçlükle dışarı çıktı.

SÜRÜCÜ SAĞLAM ÇIKTI

Kazayı gören vatandaşlar da hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. O dakikalarda yol üzerindeki trafik durma noktasına geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Ahmet N.A.'nın kazayı burnu bile kanamadan atlattığı görülürken, hafif şekilde yaralanan Berkay Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı

ARKADAŞLARINDAN MANEVİ DESTEK

Kazanın haberini alan arkadaşları da kısa sürede olay yerine geldi. Takla atan araç çekici yardımıyla düzeltildikten sonra sürücü ve arkadaşları içindeki özel eşyalarını aldı ve araç çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı. Aracın kaldırılmasıyla birlikte trafik eski haline döndü. Hastanede tedavi altına alınan Berkay Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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