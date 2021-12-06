Refahiye'deki otobüs kazasında yaralanan yolcu hayatını kaybetti - Haberler
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Refahiye'deki otobüs kazasında yaralanan yolcu hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Refahiye'deki otobüs kazasında yaralanan yolcu hayatını kaybetti

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 1 hafta önce meydana gelen otobüs kazasında ağır yaralanan yolcu hastanede hayatını kaybetti.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 1 hafta önce meydana gelen otobüs kazasında ağır yaralanan yolcu hastanede hayatını kaybetti.

28 Kasım tarihinde Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralanmıştı. Kaza, saat 06. 00 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Akarsu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ünal G'nin kullandığı 35 KLB 25 plakalı Bizim Iğdır firmasına ait yolcu otobüsü, Erzincan Sivas kara yolunun Refahiye ilçesindeki Akarsu köyü mevkiinde kontrolden çıktı. Yolun kenarına devrilen otobüsteki 1'i ağır toplam 24 kişi yaralandı.

Yaralılardan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Aydın Güney (42), 1 haftalık yaşam mücadelesi sonrası tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güney'in cenazesi otopsi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. - ERZİNCAN

Refahiye'deki otobüs kazasında yaralanan yolcu hayatını kaybetti

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