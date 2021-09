Red Bull içerikleri, Vestel TV'de

Red Bull'un dans, müzik ve sporun çeşitli branşlarında dünya çapında üretilen içeriklerinin artık Vestel TV'de yayında olduğunu duyurdu. Eylül ayından itibaren seçili Vestel TV'lere önceden yüklenmiş olan içeriklere, sınırsız erişim imkanı sunuluyor.

Platformda, uluslararası belgesellerin yanı sıra son yılların en çok izlenen belgesellerinden yerli yapımlar olan 'Köklere Dönüş', 'Searching For Sound', 'Part of The Game: Istanbul' isimli içerikler de yer alıyor. Ayrıca, Türkçe ve Türkçe altyazılı dil seçeneği de eklendi.

DÜZENLİ OLARAK BİNLERCE İÇERİK EKLENECEK

Vestel ve Red Bull arasındaki İş birliği kapsamında seçili Vestel televizyonlarının sahiplerine sınırsız süreyle geçerli olacak Red Bull TV aboneliği imkanı sunuluyor. Uluslararası belgesellerin yanı sıra Türkiye'ye ait içeriklerin de yer aldığı; Türkçe ve Türkçe altyazılı olarak ulaşılabilen platforma düzenli olarak binlerce yeni içerik de eklenecek.

TÜRKİYE'YE AİT İÇERİKLER SINIRLARI AŞTI

Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu'nun yaşam serüveni ve 5 dünya şampiyonluğunun öyküsünü canlı tanıklarla aktaran 'Köklere Dönüş' isimli belgesel, Türkiye müziğinin kökenini araştıran Tolga Böyük ve VEYasin'in heyecanlı ve gizemli yolculuğu 'Searching For Sound', İstanbul'daki en iyi mobil ve PC oyuncuların özgün hikayesini aktaran 'Part of The Game: Istanbul', Red Bull TV içeriklerinden sadece birkaçı olarak açıklandı.

GASLY VE ALBON BOĞAZ'IN ORTASINDA PİTSTOP YAPTI

Ayrıca İstanbul'un tüm dünyaya tanıtılmasında rol oynayan 'Istanbulls' isimli Formula 1 için gerçekleştirilen Red Bull Media House yapımı film de Red Bull TV içerikleri arasında yer alıyor. 9 yıl aradan sonra Kasım 2020'de Türkiye'de yeniden gerçekleşen Formula 1 heyecanı öncesinde, Aston Martin Red Bull Racing ve Scuderia AlphaTauri pilotları İstanbullulara büyük bir sürpriz yaşatmış, şehrin en özel noktalarında F1 aracıyla trafiğe çıkarak sokakların ve otobanların sınırlarını zorlamıştı. Başarılı pilotlar, İstanbul'da, iki kıtanın tam ortasında pit stop gerçekleştirmiş, bu zamana kadar yapılmamış birçok ilke imza atmıştı.

