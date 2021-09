Raşit Bağzıbağlı kimdir? Bir Başka Güzel jüri üyesi Raşit Bağzıbağlı kaç yaşında, aslen nerelidir?

2014'de Yılın Moda Tasarımcısı ödülü kazanan ve KKTC'nin polis üniformalarını tasarlayım kurumsal kimlik, logo ve amblemlerini hazırlayan Raşit Bağzıbağlı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. İnternette Raşit Bağzıbağlı ile ilgili en çok "Raşit Bağzıbağlı kimdir? Raşit Bağzıbağlı kaç yaşında, aslen nerelidir?" soruları araştırılmaktadır. İşte Raşit Bağzıbağlı'nın biyografisi.

RAŞİT BAĞZIBAĞLI KİMDİR?

Raşit Bağzıbağlı 1985 yılında Londra' da doğdu. Kumaşlara olan merakı küçük yaşlarda başladı. 12 yaşındayken tasarımcı olmaya karar verdi.İçindeki tasarım yapma tutkusu, eğitimine bu şekilde yön vermesini sağladı. Okulu henüz bitmeden kendi koleksiyonunu çıkardı. 2007 yılında " Couture " koleksiyonuyla adını duyuran ve herkesi hayranlıklar içinde bırakan Raşit Bağzıbağlıtasarımcı olarak kariyerine ilk adımı attı.Türkiye'de 2010 yılında yılın en iyi genç tasarımcısı ödülü almasının ardından, aynı yıl New York'ta düzenlenen Face Of Fashion yarışmasında, en iyi umut veren genç tasarımcı ödülünü aldı. 2013 yılında memleketi KKTC'nin Polis üniformalarını tasarlayıp kurumsal kimlik logolarını ve amblemlerini hazırladı.

2014'de FTV Ödüllerinde YILIN MODA TASARIMCISI ödülünü aldı. Ardından Elidor Miss Turkey finalistlerin kostümlerini hazırladı.2015 yılından itibaren İstanbul moda haftasında koleksiyonlarını sergilemeye devam ediyor.2016 yılında Fox TV'de yayınlanan gardırop savaşları isimli moda programında jüri koltuğuna oturdu. 2 sezon süren programda, 220 bölüm boyunca izleyicilere moda ve şık giyim hakkında tüyolar verdi.2017 yılında hazır giyime adım atarak, " RASHID " markasını kurdu. Couture kıyafetlerin dışında özel kumaşlardan üretilmiş olan gelinlik koleksiyonunu çıkardı.Koleksiyonlarında kullandığı el işlemesiyle hazırlattığı kumaşlar, ipek satenler, taftalar tasarımlarının vazgeçilmezi oldu. Raşit Bağzıbağlı yaptığı tasarımlarda yüksek Moda'nın kumaşlardaki zarafetlerle buluştuğunu vurguluyor.Tasarımları ünlüler tarafından tercih edilen Raşit Bağzıbağlı, Türkiye'den Tuba Büyüküstün, Tülin Sahin, Demet Kutluay, Bergüzar Korel, Fahriye Evcen, Dilan Deniz, Amine Gulse gibi ünlülerle çalışan tasarımcı, Dünya starlarından Paris Hilton, Yolanthe Cabau, Petra Nemcova ve Victoria Secret modeli Doutzen Kroes'u giydirdi.2018 yılında kariyerinin 10. Yılını kutlayan ünlü tasarımcı, kariyerine sürprizlerle devam ediyor.

