Pursaklar'da camilerde hazırlıklar tamam Pursaklar Belediyesi, 29 Mayıs'ta kılınacak Cuma namazıyla birlikte cemaatle ibadete açılacak camileri ve cami avlularını dezenfekte ediyor.

Pursaklar Belediyesi, 29 Mayıs'ta kılınacak Cuma namazıyla birlikte cemaatle ibadete açılacak camileri ve cami avlularını dezenfekte ediyor.

Pursaklar'da, korona virüs salgını nedeniyle uzun süreden beri kapalı olan camilerin tekrar ibadete açılması için gün sayılıyor. Camilerin, normalleşme süreci kapsamında 29 Mayıs Cuma gününden itibaren cemaate sosyal mesafe kuralları çerçevesinde açılacak olması, Pursaklar Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi.

Belediye ekipleri, yeniden ibadete açılacak olan camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirirken, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'de Pursaklar'ın simge camilerinden Hicret Camii'nde gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyerek denetimlerde bulundu.

Pursaklar'da hazırlıklar tamam

Salgının Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından ocak ayından itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları, Camiler gibi ilçe genelinde bulunan ticari, sivil araçlar ve iş yerlerinde dezenfekte çalışması başlatan Belediye ekipleri, Cuma namazı öncesi camileri baştan sona temizleyerek steril hale getirdi.

"Camilerimiz, hemşehrilerimizin bir araya geldiği, ibadet ederken dertleştiği ve sohbet ettiği alanlardır"

İlçede bulunan tüm camilerin tek tek temizlenerek dezenfekte edildiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Camilerimiz, hemşehrilerimizin bir araya geldiği, ibadet ederken dertleştiği ve sohbet ettiği alanlardır. İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde belirtilen kurallar çerçevesinde bu Cuma günü camilerimiz ibadete açılacak. Tabi daha öncede camilerin temizliğine dikkat ediyorduk. Her ay düzenli olarak rutin temizliğini gerçekleştiriyorduk. Fakat bu Cuma epeydir de kapalı olan camilerimiz için çok daha fazla titiz davranmamız gerekiyor. Biz bütün camilerimizin hem dezenfektan hem temizlik işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, lütfen Cuma günü daha tedbirleri olalım. Rabbim Camilerimizin kapandığı bu zorlu günleri bizlere tekrar yaşatmasın" dedi.

Cami ve mescitlerin açılması ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde bireysel olarak namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak. - ANKARA

Kaynak: İHA